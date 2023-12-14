Erick Thohir: Kalau Tidak Setuju Hilirisasi Perlu Dipertanyakan Nasionalismenya

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjalankan hilirisasi. Salah satunya adalah dengan peresmian smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur.

"Meskipun ada pihak yang tidak paham akan urgensi kebijakan hilirisasi, namun tindakan yang telah diambil Bapak Presiden Joko Widodo adalah langkah yang tepat dan kenyatan yang harus terjadi," ujar Erick saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan ekspansi PT. Smelting di Gresik, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023).

Erick mengatakan Indonesia ini negara besar dengan sumber daya mineral yang melimpah. Upaya hilirisasi menjadi komitmen Indonesia untuk tidak terus menjadi sapi perah.

Erick menyampaikan kekayaan sumber daya alam perlahan akan habis. Erick mengatakan tidak mungkin Indonesia terus jual mineral mentah tanpa ada manfaat yang berkelanjutan, seperti penciptaan lapangan kerja maupun transfer teknologi.

"Kalau ada pihak yang memprotes hilirisasi dan ingin kita terus menerus menjual bahan mineral mentah, saya rasa perlu dipertanyakan nasionalismenya," ucap Erick.

Erick menjelaskan Freeport Indonesia yang sahamnya kini 51% dimiliki Pemerintah Indonesia melalui BUMN Holding Pertambangan MIND ID, memiliki komitmen mendukung program hilirisasi presiden melalui transfer teknologi dan pembangunan smelter.