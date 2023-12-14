Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir: Kalau Tidak Setuju Hilirisasi Perlu Dipertanyakan Nasionalismenya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:25 WIB
Erick Thohir: Kalau Tidak Setuju Hilirisasi Perlu Dipertanyakan Nasionalismenya
Menteri BUMN Erick Thohir pertanyakan nasionalisme pihak yang tak setuju hilirisasi (Foto: BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjalankan hilirisasi. Salah satunya adalah dengan peresmian smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur.

"Meskipun ada pihak yang tidak paham akan urgensi kebijakan hilirisasi, namun tindakan yang telah diambil Bapak Presiden Joko Widodo adalah langkah yang tepat dan kenyatan yang harus terjadi," ujar Erick saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan ekspansi PT. Smelting di Gresik, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023).

Erick mengatakan Indonesia ini negara besar dengan sumber daya mineral yang melimpah. Upaya hilirisasi menjadi komitmen Indonesia untuk tidak terus menjadi sapi perah.

Erick menyampaikan kekayaan sumber daya alam perlahan akan habis. Erick mengatakan tidak mungkin Indonesia terus jual mineral mentah tanpa ada manfaat yang berkelanjutan, seperti penciptaan lapangan kerja maupun transfer teknologi.

"Kalau ada pihak yang memprotes hilirisasi dan ingin kita terus menerus menjual bahan mineral mentah, saya rasa perlu dipertanyakan nasionalismenya," ucap Erick.

Erick menjelaskan Freeport Indonesia yang sahamnya kini 51% dimiliki Pemerintah Indonesia melalui BUMN Holding Pertambangan MIND ID, memiliki komitmen mendukung program hilirisasi presiden melalui transfer teknologi dan pembangunan smelter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185596/freeport_temukan_harta_karun-PBog_large.jpg
RI Temukan Harta Karun Potensi 3 Miliar Ton Mineral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185577/freeport_targetkan_emas-xC4Z_large.jpg
Di Hadapan DPR, Freeport Targetkan Produksi Emas Tembus 43 Ton Mulai 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185545/emas-Mi39_large.jpg
Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185537/freeport-Xc7u_large.jpg
Tambang Emas Grasberg Freeport Baru Beroperasi Penuh di 2026 Pasca Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185534/tambang-pVU3_large.jpg
Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175344/freeport-sZzF_large.jpg
RI Bakal Tambah 12 Persen Saham Freeport Secara Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement