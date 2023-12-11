Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Hadapan Ratusan Pengusaha, Ganjar Tegaskan Komitmen Lanjutkan hingga Perluas Hilirisasi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:40 WIB
Di Hadapan Ratusan Pengusaha, Ganjar Tegaskan Komitmen Lanjutkan hingga Perluas Hilirisasi
Ganjar Pranowo Bicara soal Hilirisasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Calon presiden 2024 nomor urut 3 yang didkung Partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek hilirisasi. Tak hanya melanjutkan, Ganjar berkomitmen meneruskan ke berbagai sektor ekonomi di Indonesia.

"Soal hilirisasi, kita akan teruskan dan kita extend lagi ke berbagai sektor dari potensi ekonomi di Indonesia," ujar Ganjar di hadapan ratusan pengusaha dalam acara Dialog Apindo di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pertanyaan pengusaha bernama Ana yang menanyakan sikap politik Ganjar terkait program hilirisasi. Ana menanyakan apakah Ganjar akan melanjutkan proyek itu, meski saat ini Indonesia diserang berbagai negara yang tergabung di World Trade Organization (WTO).

"Ini sudah menjadi sikap politik kita, bahwa hilirisasi adalah salah satu cara mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Meski ada problem di WTO, kita akan terap lanjutkan proyek hilirisasi. Kita harus gentle menghadapi itu," ucapnya.

Bahkan tak hanya melanjutkan, Ganjar menegaskan akan menyempurnakan proyek hilirisasi hingga pada industrialisasi. Tak hanya pada nikel atau bauksit, namun juga sumber daya alam lain di Indonesia.

Halaman:
1 2
