Ganjar Pastikan Kepastian Hukum Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA - Capres 2024 nomor urut 3 yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo memastikan penegakan dan kepastian hukum adalah kunci sukses pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Kalau hukum tegak, aparat penegak hukum kuat, maka kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 7%. Kalau itu terjadi, maka kita benar-benar bisa menjadi negara maju," ucap Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Ganjar menegaskan, kepastian dan penegakan hukum adalah problem utama yang harus dibereskan di Indonesia. Jika problem itu beres, maka separuh persoalan bisa selesai. Investasi akan berdatangan, lapangan pekerjaan terbuka, kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi tumbuh pesar.

"Beruntungnya saya didampingi pak Mahfud MD, beliau dikenal sebagai peluru yang tak terkendali. Jadi bisa sat set untuk urusan penegakan dan kepastian hukum ini. Beliau paham betul soal ini dan nanti yang akan mengurusi langsung persoalan ini," tegasnya.