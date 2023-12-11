Advertisement
HOT ISSUE

Ganjar Ingin Penerimaan Pajak Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |19:23 WIB
Ganjar Ingin Penerimaan Pajak Diurus Lembaga di Bawah Presiden
Ganjar Pranowo Bicara soal Penerimaan Pajak (Foto: MPI)
JAKARTA - Capres 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menginginkan penerimaan pajak dilakukan lembaga di bawah Presiden langsung.

"Rasanya urusan penerimaan negara, pajak dan bukan pajak itu tidak lagi diurusin oleh Dirjen, itu diurusi oleh lembaga di bawah Presiden langsung," ucap Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Seperti diketahui saat ini penerimaan pajak dihimpun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Adapun Ditjen Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak.

Ganjar juga menegaskan bahwa penerimaan pajak perlu dilakukan optimalisasi dan dipermudah agar masyarakat mau membayar pajak.

"Saya tulis ini, pajak ruwet. Coba bikin pajak simple pasti orang akan mau, apa? Digitalisasi," ujarnya.

Halaman:
1 2
