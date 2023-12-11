Raih Dukungan Apindo, Ganjar: Penegakan dan Kepastian Hukum Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA - Ratusan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung Capres 2024 nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo untuk mewujudkan kepastian dan penegakan hukum.

Hal itu disampaikan para pengusaha dan pengurus Apindo saat Ganjar hadir sebagai pembicara Dialog Apindo di Jakarta, Senin (11/12/2023). Dalam kesempatan itu, Ganjar memang menegaskan jika penegakan dan kepastian hukum adalah kunci suksesnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

BACA JUGA: Ganjar Pastikan Kepastian Hukum Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI

"Kalau hukum tegak, Aparat Penegak Hukum kuat, maka kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 7%. Kalau itu terjadi, maka kita benar-benar bisa menjadi negara maju," ucap Ganjar.

Ganjar menegaskan, kepastian dan penegakan hukum adalah problem utama yang harus dibereskan di Indonesia. Jika problem itu beres, maka separuh persoalan bisa selesai.

BACA JUGA: Ganjar Ingin Penerimaan Pajak Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Investasi akan berdatangan, lapangan pekerjaan terbuka, kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi tumbuh pesat.