HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Tuding Ada Pihak Goreng Isu Hilirisasi di Tahun Politik

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |19:58 WIB
Bahlil Tuding Ada Pihak Goreng Isu Hilirisasi di Tahun Politik
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bicara soal hilirisasi. (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai ada pihak-pihak yang memang sengaja menggoreng isu-isu mengenai hilirisasi nikel di tahun politik.

"Ada udang di balik batu yang sengaja, satu kelompok tertentu memakai tangan orang lain untuk mem-pressure Indonesia. Nah ini tahun politik soalnya, digoreng ini barang," ujarnya dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Dia pun kemudian mempertanyakan nasionalisme para pihak yang tidak setuju dengan kebijakan hilirisasi ini.

"Justru kalau ada orang yang tidak setuju dengan hilirisasi, saya bertanya coba cek nasionalismenya sejauh mana itu orang? Ada apa dengan dirinya, itu baru satu komoditas," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai apabila ada orang yang beranggapan bahwa kebijakan hilirisasi nikel ini keliru maka yang sebenarnya keliru adalah pemikiran orang tersebut.

Halaman:
1 2
