Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Otista Bogor

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan jembatan Otto Iskandar Dinata (Otista) di Kota Bogor, Jawa Barat pada pagi hari ini Selasa 19 Desember 2023.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan jembatan Otto Iskandar Dinata kota Bogor," kata Jokowi dalam sambutannya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jembatan Otista telah dibangun sejak tahun 20 dengan memiliki kekhasan.

"Jembatan ini dibangun tahun 20 dan yang khas saat itu adalah pondasi lengkung yang ada di bawah dilebarkan pada tahun 70 dan pada tahun 90 an. Menjadi arus utama di kota Bogor. Macet, di penuhi oleh pedagang," kata Bima.

Bima menjelaskan bahwa karena seiringnya waktu, jembatan tersebut tidak mampu lagi menampung kendaraan yang melintas. Maka, kemacetan tak bisa dihindari meski sudah diberlakukan sistem satu arah.