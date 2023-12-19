Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jelang Libur Nataru, PUPR Rampungkan Penggantian 9 Jembatan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |09:53 WIB
Jelang Libur Nataru, PUPR Rampungkan Penggantian 9 Jembatan
PUPR Rampungkan Jembatan Jelang Nataru. (Foto: PUPR)




JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan penggantian/duplikasi 9 jembatan lama yang berada dalam sistem jaringan jalan nasional dan jalur logistik utama di Provinsi Jawa Timur.

Program penggantian jembatan dengan tipe CH ini merupakan bagian dari mitigasi risiko jembatan runtuh karena usia tua di atas 40 tahun, salah satunya karena dampak beban berlebih kendaraan (overloading).

“Konektivitas antar kawasan perlu terus dijaga bahkan ditingkatkan, salah satunya dengan penggantian jembatan yang sudah berumur tua agar aliran barang, jasa, dan manusia bisa lebih lancar dan efisien," ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/12/2023).

Penggantian/duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Jawa Timur merupakan salahsatu proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT Baja Titian Utama sebagai Badan Usaha Pelaksana dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai penjamin dengan masa pelaksanaan 2021-2023.

Khusus di Provinsi Jawa Timur, telah dikerjakan penggantian 9 jembatan dengan total penanganan 2.116 meter dengan biaya Rp582 miliar. Skema KPBU dimaksud berupa ketersediaan layanan/Availability Payment dengan masa konsesi 12 tahun.

Halaman:
1 2
