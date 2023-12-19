Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Upaya Ganjar Pranowo Bangkitkan Geliat Industri Tembakau RI

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:03 WIB
Upaya Ganjar Pranowo Bangkitkan Geliat Industri Tembakau RI
Upaya Ganjar Pranowo Bangkitkan Industri Tembakau Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyiapkan strategi untuk membangkitkan geliat industri tembakau nasional.

Di mana kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau membebani industri pengolahan tembakau nasional. Dalam satu dekade terakhir, industri pengolahan tembakau mencatat pertumbuhan negatif sebanyak 5 kali sejak tahun 2020.

Industri rokok kesulitan mengembangkan bisnis di tengah kenaikan cukai secara agresif sejak awal pandemi lalu. Pada 2020, tarif rata-rata cukai rokok naik 23 persen. Tahun 2021 dan 2022 tarif rata-rata cukai rokok juga melonjak masing-masing sebesar 12,5% dan 12%. Sedangkan pada 2023, tarif rata-rata cukai rokok naik 10%.

Salah satu strategi Ganjar adalah dengan melindungi dan menjamin produksi tembakau di tingkat petani agar para petani mampu menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau.

"Kalau kita bicara industri rokok tantangannya tidak mudah. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya ditutupi dengan cara impor maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi," kata Ganjar, usai mengunjungi pabrik rokok Sampoerna di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa (19/12/2023).

Kemudian strategi berikutnya, Ganjar selalu berkomitmen dalam hal ini pemerintah untuk menjadi jembatan antara petani tembakau dengan pabrik rokok.

Ganjar sukses menciptakan pengaruh hubungan industrial yang baik sejak saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Selama itu, Ganjar selalu menengahi petani tembakau dan pabrik rokok untuk kemudian mengeluarkan keputusan yang menguntungkan kedua pihak.

"Saya sampaikan relasi antara petani tembakau dengan pabrikan menjadi penting karena inilah salah satu kekuatan yang bisa bekerja sama saling menguntungkan. Secara industri kita bagus, orang saja ragu-ragu. 2013 saya menjadi gubernur saya sampaikan ini dan secara internasional politik rokok dan tembakau itu makin hari makin tarik ulur," jelas Ganjar.

Ganjar menambahkan, produksi tembakau di tingkat petani tembakau Indonesia sebenarnya sudah bagus dan mencukupi pasokan produksi pabrik rokok nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155274/rupiah-i5sZ_large.jpg
Indonesia Bisa Kehilangan Penerimaan Negara Rp216,9 Triliun, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151784/rupiah-qxJ9_large.jpg
RI Terancam Rugi Ratusan Triliun Rupiah, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148620/industri_hasil_tembakau-YaFP_large.jpg
Setor ke Negara Rp240 Triliun, Industri Hasil Tembakau Hadapi Tekanan Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139107/industri_tembakau-xe8c_large.jpg
Serikat Pekerja Desak Deregulasi Aturan soal Tembakau dan Moratorium Kenaikan Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/320/3138209/rokok-9A1f_large.jpg
Aturan soal Rokok Direvisi hingga Rencana Kenaikan Cukai 2026 Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/320/3135862/zonasi_larangan_jualan_rokok-k5oE_large.jpg
Zonasi Larangan Penjualan Rokok Bikin Omzet Pedagang Anjlok 30%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement