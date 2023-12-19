Indonesia Bakal Alami Masalah Jumlah Petani seperti Dialami Jepang Sekarang

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku khawatir dengan masalah pertanian Indonesia. Khususnya jumlah petani secara Nasional.

Bahkan, Erick Thohir memprediksi bahwa Indonesia mengalami masalah jumlah petani yang sangat serius pada 2045. Hal ini seperti dialami Jepang.

“Di 2045 Indonesia diprediksi mengalami masalah pada jumlah petani di Indonesia seperti yang dialami Jepang saat ini,” kata Erick Thohir, Selasa (19/12/2023).

Sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap petani dan bersama seluruh pemangku kepentingan mewujudkan ekosistem yang transparan.

“Oleh karena itu, digitaliasasi distribusi pupuk penting untuk segera dilakukan. Saya yakin dengan kerja sama semua pihak kita bisa berhasil,” ujarnya.

Di sisi lain, Erick pun sangat mengapresiasi sosok inspiratif pahlawan pangan nasional seperti yang dilakukan seorang petani buah naga yang berasal dari desa Tambakrejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Edy Lusi.

Sempat menjadi TKI di Taiwan pada 2010, Edy memilih pulang kampung untuk menikah dan mulai berbisnis. Karena kecintaannya pada buah naga, perlahan Edy mempelajari seluk beluk buah naga secara menyeluruh.

Pada 2013, Edy mengamati buah naga yang ditanam di bawah lampu penerangan jalan dapat berbuah di luar musim panen. Sejak itulah, Edy berani mencoba menggunakan lampu pada tanaman buah naga. Sebagai permulaan, Edy mulai menanam buah naga dengan penerangan lampu di malam hari.