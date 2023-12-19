Kisah Tukang Donat Tiba-Tiba Dikasih Rumah Hingga Uang Rp155 Juta

JAKARTA - Seorang tukang donat mendapatkan hadiah rumah dan uang tunai sebanyak Rp155,4 juta. Hadiah tersebut dia dapatkan dari seorang pria asing yang pernah ditolongnya.

Sebelum mendapatkan hadiah tersebut, pria asing itu mendatangi tukang donat itu dan mengatakan bahwa dirinya ingin memakan donat, tetapi tak memiliki uang. Tanpa merasa ragu, tukang donat itu pun memberikan tiga buah donat tanpa meminta bayaran kepada pria tersebut.

Sebagai informasi, pria asing tersebut adalah Isiah Garza, seorang tiktoker asal Amerika Serikat. Semenjak kejadiannya diberikan donat, mereka berdua sudah beberapa kali bertemu. Bahkan, Isiah sudah menjadi pelanggan setia donat tersebut.

Tukang donat tersebut mendapatkan kejutan natal dari Isiah berupa sebuah rumah yang sudah diimpikannya sejak dulu. Tukang donat itu sempat bercerita bahwa rumahnya yang dulu sudah habis terbakar. Saat ini, dia sedang berjuang mengumpulkan uang untuk membayar pemakaman orang tuanya yang baru saja meninggal.

“Kami membelikanmu rumah,” kata Isiah kepada tukang donat tersebut.

Selain rumah, tukang donat itu juga mendapatkan hadiah uang sebesar Rp155,4 juta. “Lalu saya memberinya satu kejutan lagi yang mengubah hidup, saya akan memberinya USD10 ribu,” tulis Isiah, Selasa (19/12/2023).