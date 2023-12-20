Tiket Kereta Api Periode Mudik Natal Sudah Terjual 81%

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat penjualan tiket periode mudik Natal 2023 telah mencapai 543.522 atau 81,4% dari tiket yang disediakan sebanyak 667.674 tiket.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, dari jumlah tiket yang telah terjual tersebut, sebanyak 154.179 penumpang atau 92,35% dari tiket yang disediakan terjual pada Sabtu (23/12/2023).

Sedangkan penjualan tiket tertinggi arus balik Natal sejauh ini terjadi pada Selasa (26/12) dengan jumlah 118.175 penumpang atau 70,77% dari tiket yang disediakan.

“Penjualan tiket pada arus mudik dan balik Natal ini masih terus berjalan, sehingga ketersediaan tiket terus menipis seiring dengan mendekatinya hari-H keberangkatan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/12/2023).

Joni mengimbau agar masyarakat segera merencanakan jadwal perjalanannya dan memesan tiket KA melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA lainnya.

Kemudian bagi calon pelanggan yang kehabisan tiket yang diinginkan, dapat memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi Access by KAI yang akan membantu memberikan alternatif perjalanan kereta api dengan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan.