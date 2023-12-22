Singgung Rencana 40 Kota Setara Jakarta, Mahfud MD: IKN Saja Butuh Puluhan Tahun

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD memberi komentarnya terkait rencana dari Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ingin membangun 40 kota setara level Jakarta.

"Cak Imin, saya agak kaget juga. Mau bangun 40 kota selevel Jakarta. Ya apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun? Berapa kota dalam 5 tahun?," ungkap Mahfud dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Bahkan, dia menyebut untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) saja membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dilaksanakan.

"Itupun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Saudara sebut ada 40 kota, luar biasa menurut saya, selevel Jakarta yang sudah metropolitan," ucap Mahfud.