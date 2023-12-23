Pegadaian Dukung Potensi Agen melalui Peluncuran Buku Agen Mental Juara

JAKARTA - Sukses menjalin kemitraan dengan ratusan ribu agen di seluruh Indonesia, Pegadaian memuat kisah inspiratif para mitra perpanjangan bisnisnya tersebut dalam buku 'Agen Mental Juara'. Peluncuran buku tersebut ditandai dengan soft launching yang dibuka oleh di The Gade Coffee & Gold PNM Tower, pada Jumat (22/12/2023).

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow ini dihadiri oleh, Senior Vice President (SVP) Hubungan Kelembagaan PT Pegadaian Ferry Hariawan, penulis buku Syahrul Rusli, serta perwakilan Agen Pegadaian. Peluncuran diawali dengan sambutan oleh SVP Hubungan Kelembagaan, dan dilanjutkan dengan talkshow mengenai kisah inspiratif perwakilan agen.

Pada kesempatan terpisah,Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan Eka Pebriansyah mengatakan, peluncuran buku tersebut diharapkan dapat turut meningkatkan awareness masyarakat terhadap kehadiran Agen Pegadaian.

“Alhamdulillah bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, buku Agen Mental Juara resmi diluncurkan. Buku ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi Perusahaan kepada para Agen Pegadaian yang rata-rata digeluti oleh para ibu-ibu hebat yang punya kisah inspiratif luar biasa," katanya.

Eka berharap kisah perjuangan Agen Pegadaian dalam buku ini dapat memotivasi dan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat, khususnya Agen Pegadaian lainnya untuk menemukan gagasan dan strategi baru dalam mencapai target-target yang telah direncanakan.

"Semoga juga dapat meningkatkan awareness terhadap Pegadaian dan Agen Pegadaian yang sudah tersebar luas ditengah masyarakat,” ujarnya.