HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2024

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |05:12 WIB
Presiden Jokowi Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2024
Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran angka 5% di tahun 2024.

"Indonesia masih tumbuh di 5%. Jauh dari rata-rata global yang cuma 2,9%," ujar Jokowi.

Disamping itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan, untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada. Alasannya yakni lantaran masih terjadinya ketidakpastian global yang berlangsung.

"Harus selalu hati-hati. Ketidakpastian global masih berlangsung," tambahnya.

Jokowi menyebutkan, penyebab ketidakpastian ini bersumber dari adanya konflik di Timur Tengah yang saat ini masih terjadi. Sehingga, mempengaruhi juga pada harga minyak dunia yang tidak stabil.

"Harga komoditas pangan yang lainnya harus kita hati-hati. Perkiraan, harga-harga di 2024 belum normal," kata Jokowi.

