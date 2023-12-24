Sandiaga Uno Sebar Bantuan Permodalan Bagi Wirausaha Muda Aceh

ACEH - Harga Murah, Kerja Mudah, Pendapatan Bertambah dan Hidup Berkah tak hanya sebatas slogan bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mendorong stabilitas harga pangan sekaligus penciptaan lapangan kerja, PPP kembali menggelar bazar sembako murah sekaligus bantuan permodalan bagi para wirausaha muda.

Kali ini, kegiatan yang dihadiri langsung Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno itu digelar di Gedung Serbaguna Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh dikutip, Minggu (24/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menyampaikan sejumlah kiat, termasuk tiga rumus sukses dalam membangun usaha kepada para wirausaha muda yang meliput pelatihan, pemasaran dan permodalan.

"Karena inilah masa depan kita, mereka harus mampu menangkap peluang, khususnya di kewirausahaan agar mereka bisa menjadi pelaku-pelaku usaha yang sukses," ungkap Sandiaga Uno usai memberikan pelatihan kepada wirausaha muda di lokasi dikutip, Minggu (24/12/2023).