Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta TikTok-Tokopedia Diduga Lakukan Pelanggaran, Begini Bocoran Menkop Teten

Arfiah , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |03:16 WIB
4 Fakta TikTok-Tokopedia Diduga Lakukan Pelanggaran, Begini Bocoran Menkop Teten
Menkop UKM Teten Masduki bicara soal Tiktok-Tokopedia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut ada indikasi pelanggaran yang dilakukan TikTok-Tokopedia terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Seperti diketahui, TikTok Shop kembali hadir di Indonesia usai TikTok menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan menggelontorkan investasi sebesar USD1,5 miliar atau setara dengan Rp23,3 triliun (kurs Rp15,550 per USD).

Okezone telah merangkum fakta TikTok-Tokopedia diduga lakukan pelanggaran, Senin (25/12/2023):

1. Ada Pelanggaran TikTok-Tokopedia

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, bahwa dalam Permendag 31 Tahun 2023 sudah secara jelas mengatur adanya pemisahan antara sosial media dan e-commerce.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186075/untar-HDgA_large.jpg
Transformasi Ritel di RI dari Warung ke E-commerce, Ubah Perilaku Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242/tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139402/buku-PX8O_large.jpg
Shopee Tutup Toko yang Jual Buku Bajakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104238/phk-VB2s_large.jpeg
Tutup Bisnis E-Commerce, Bukalapak PHK Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/622/3082547/cara-mencairkan-paylater-shopee-ke-rekening-bank-Ukce2H2ySL.jpeg
Cara Mencairkan PayLater Shopee ke Rekening Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/455/3080586/ada-hari-belanja-nasional-indstri-e-commerce-siap-ambil-cuan-fwYhmHsqpA.jpg
Ada Hari Belanja Nasional, Industri E-Commerce Siap Ambil Cuan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement