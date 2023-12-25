Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Pemilu Habiskan Rp23,4 Triliun per 2 Desember 2023

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |07:01 WIB
Anggaran Pemilu Habiskan Rp23,4 Triliun per 2 Desember 2023
Anggaran Pemilu 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Mengatakan anggaran pemilu telah terealisasi sebesar Rp23,4 triliun hingga 2 Desember 2023. Angka itu setara dengan 77% dari pagu anggaran pemilu sebesar Rp30,4 triliun.

‘’Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun,’’ jelas Sri saat melakukan kunjungan kerja pemantauan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DKI Jakarta dikutip.

Belanja ini untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

‘’Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu,’’ jelasnya.

Halaman:
1 2
