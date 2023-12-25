Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kriteria Petani yang Berhak Dapat Pupuk Subsidi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |15:11 WIB
Kriteria Petani yang Berhak Dapat Pupuk Subsidi
A
A
A

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai penyedia pupuk bersubsidi menjelaskan kriteria petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi.

SVP PSO Wilayah Barat Pupuk Indonesia, Fickry Martawisuda mengatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan menggarap lahan maksimal dua hektare.

 BACA JUGA:

Komoditas pangan strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi hanya sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao

“Subsidi pupuk ditetapkan dua jenis yaitu urea dan NPK,” jelas Fickry, Minggu, 24 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Pihaknya menegaskan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus di kios resmi. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga wajib diberlakukan pada seluruh mitra kios pupuk lengkap (KPL) yang berjumlah lebih dari 25.000 di Indonesi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3143924/petani-KMSy_large.jpg
Nilai Tukar Petani Naik Tipis Sepanjang Mei 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136385/petani_tembakau-A1wZ_large.jpg
Jadi Penopang Ekonomi, Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119810/petani-nCLN_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Krisis Ekonomi bagi Petani Tembakau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117820/petani-Hmdk_large.jpg
Percepat Swasembada Pangan, Ini Saran untuk Petani agar Hasil Panen Berlimpah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104257/petani-UM71_large.jpg
Wamentan ke Petani: Harga Gabah Rp6.500, Jangan Mau Dibeli Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104227/petani-mLIi_large.jpg
Puncak Panen 2025, Bulog Wajib Serap Gabah Petani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement