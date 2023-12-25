Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nginap di Rumah Warga, Ganjar Dengarkan Keluhan Para Petani

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |16:24 WIB
<i>Nginap</i> di Rumah Warga, Ganjar Dengarkan Keluhan Para Petani
Ganjar Pranowo nginap di rumah warga. (Foto: Timses Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kebiasaannya menginap di rumah warga ketika berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia.

Kali ini, Ganjar bermalam di rumah warga di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sragen, Minggu, 24 Desember 2023 malam.

Sementara itu, Senin (25/12/2023) Ganjar pun mengajak petani di desa setempat sarapan bersama.

Sembari menyantap sarapan, Ganjar yang duduk lesehan di tikar mendengarkan dengan seksama setiap keluhan para petani.

Salah satunya Sadino, petani Desa Kliwonan yang mengaku kesulitan mendapat pupuk bersubsidi di daerahnya.

Dia mengatakan, hal itu disebabkan karena pendataan petani yang kurang jelas.

"Di sini petani sulit cari pupuk. Katanya kita tidak masuk data, padahal kita sudah mengurus dua tahun lebih belum beres," katanya.

Telusuri berita finance lainnya
