HOME FINANCE HOT ISSUE

Perkuat Pasokan Energi Pembangkit, PLN Jaga Keandalan Listrik Tahun Baru 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |16:40 WIB
Perkuat Pasokan Energi Pembangkit, PLN Jaga Keandalan Listrik Tahun Baru 2024
PLN jaga listrik malam Tahun Baru 2024. (Foto: PLN)
JAKARTA - Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan kesiapan pasokan batubara untuk pembangkit listrik jelang masa liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Ini tercermin dari kesiapan pasokan energi primer pembangkit yang terpenuhi dengan rata-rata di atas 26 hari operasi (HOP).

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan PLN EPI memastikan pasokan listrik untuk masyarakat terjaga selama momentum libur Nataru.

"Kondisi stok batubara secara umum dalam kondisi sangat aman. Sampai saat ini konsumsi pembangkit baik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN Group dan Independent Power Producer (IPP) tercukupi," ungkap Iwan Agung dalam keterangan resmi, Senin (25/12/2023).

Iwan melanjutkan, seluruh kebutuhan konsumsi batubara sampai penghujung tahun baik untuk PLN Group maupun IPP terpenuhi melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) batubara tahun 2023.

Selain stok batubara yang tercukupi, operasional pembangkit khususnya PLTU milik PLN juga dalam kondisi aman dimana tidak ada pembangkit yang berada dalam kondisi emergency.

