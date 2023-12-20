Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos PLN Jamin Listrik Tanpa Kedip di Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |10:20 WIB
Bos PLN Jamin Listrik Tanpa Kedip di Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024
Apel Siaga Kelistrikan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan jangan sampai ada pemadaman listrik atau blackout pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Hari ini dalam apel siaga kita ingin memastikan bahwa daam rangka momentum Nataru, kita harus mampu membuktikan adanya zero mistake, zero tolerance, zero blackout apapun tantangannya harus diselesaikan satu-satu," jelasnya saat Apel Siaga Kelistrikan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Diungkapkan Darmawan, perseroan juga telah melakukan beberapa mitigasi untuk memastikan keandalan kelistrikan selama nataru tersebut. Katanya, keandalan pasokan listrik itu tentunya bersumber dari energi primer yang mencukupi.

Sebab diakuinya, dampak El Nino ini juga berpotensi mengganggu proses penyediaan batu bara untuk pembangkit listrik PLN. Oleh karena itu perseroan telah melakukan aksi preventif untuk memastikan ketersediaan batu bara di pembangkit-pembangkit listrik tercukupi.

"Kami telah membangun sistem digital rantai pasok energi primer untuk pembangkit listrik yang terintegrasi dengn Kementerian ESDM. Hadirnya sistem digital terintegrasi ini membuat sistem rantai pasok energi primer yang jauh lebih kokoh," imbuhnya.

Darmawan mengungkapkan, monitoring dari yang sebelumnya hanya dilakukan pada titik pembangkit, kini sudah terpantau sejak titik loading di lokasi tambang.

"Sehingga, kami bisa mengambil corrective action secara cepat jika dibutuhkan dan terus memantau secara rutin pasokan batu bara untuk PLTU agar rata-rata ketersediaanya tetap di atas 20 hari operasi. Selain batu bara, kami juga telah memastikan pasokan gas dan bahan bakar minyak (BBM) sebagai lapisan kedua dan ketiga energi primer setelah batu bara dalam kondisi yang cukup, yaitu lebih dari 20 hari operasi," tuturnya.

