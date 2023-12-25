Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Solutif! Caleg Partai Perindo Inisiasi Tukar Sampah dengan Sembako

Arfiah , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:39 WIB
Solutif! Caleg Partai Perindo Inisiasi Tukar Sampah dengan Sembako
JAKARTA - Raditya Putra Pratama, Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil IV, Jakarta Timur dan Aiman Witjaksono, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno.

“Pada acara kali ini, Partai Perindo dan PPP hadir di tengah masyarakat dengan memberikan solusi ekonomi dalam menyikapi harga bahan pokok yang tidak kunjung turun,” ungkap Radit, Matraman, Jakarta Timur, Minggu, 24 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Masyarakat Kelurahan Palmeriam dapat menukarkan sampah botol plastik dengan sembako murah, sampahnya 10 botol plastik yang ditukar dengan beras dan minyak.

Dirinya juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan Kolaborasi bersama Yayasan Pulokambing.

“Kita tahu bahwa sampah plastik dapat didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Maka dengan ini kami berkolaborasi bersama Yayasan Pulokambing yang juga merupakan bank sampah,mengelola sampah berbasis masyarakat, dengan tujuan dalam meningkatkan rasa peduli mereka,” tambah Radit.

 BACA JUGA:

Senada, Aiman yang juga hadir mengatakan bahwa program sembako murah juga sejalan dengan visi misi Partai Perindo. Menurutnya, Partai Perindo ingin mewujudkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan makan, tempat tinggal dan pakaian.

