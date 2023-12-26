Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp1.132.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) tak mengalami perubahan alias stagnan pada perdagangan hari ini, Selasa (26/12/2023). Harga emas hari ini stagnan di level Rp1.132.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga stagnan di level Rp1.029.000 per gram.

BACA JUGA: Ini Babak Baru Crazy Rich Budi Said vs Antam soal Jual Beli Emas

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp616.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.435.000, dan 10 gram Rp10.815.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.745.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp536.320.000 dan Rp1.072.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.