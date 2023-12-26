Libur Natal 2023, Penumpang Kereta Api Meningkat

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat volume penumpang kereta api pada libur Natal 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan libur Natal tahun 2022.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan paada periode 22 hingga 25 Desember 2023, terdapat sebanyak 854.974 penumpang KA Jarak Jauh dan Lokal yang dikelola KAI. Angka ini kata Joni mengalami peningkatan sebanyak meningkat 42% dibanding periode yang sama tahun 2022 sebanyak 600.797 penumpang.

Joni menjelaskan bahwa pada periode libur Natal 2023 ini, puncak arus mudik terjadi pada Sabtu, 23 Desember 2023 sebanyak 223.559 penumpang, dengan okupansi 132% dari tempat duduk yang disediakan. Joni menjelaskan bahwa angka 32% merupakan penumpang dinamis yang turun naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir dimana KAI pada tanggal 23 Desember 2023 menyediakan sebanyak total 169.727 tempat duduk.

Adapun puncak arus balik periode Natal 2023 diprediksi terjadi pada Selasa ini sebanyak 188.667 tiket telah terjual, dengan okupansi 112% dari tempat duduk yang disediakan dan angka 12% merupakan penumpang dinamis yang turun naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir, dimana KAI pada tanggal 26 Desember 2023 menyediakan sebanyak total 168.854 tempat duduk.

“Meningkatnya volume pelanggan pada periode libur Natal 2023 dibanding tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang semakin membaik. Selain itu, minat pelanggan yang semakin tinggi juga diperkirakan adanya sejumlah peningkatan pelayanan yang KAI lakukan seperti peremajaan sarana dan penambahan KA-KA baru,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/12/2023).