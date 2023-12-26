Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bulog Buka Suara soal Viral Oknum Buruh Mandi Beras

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |16:50 WIB
Bulog Buka Suara soal Viral Oknum Buruh Mandi Beras
Viral buruh mandi beras, Bulog buka suara. (Foto: Bulog)
A
A
A

JAKARTA - Perum Bulog buka suara perihal tingkah seorang pria tanpa baju dan rekan-rekannya mempermainkan beras dengan cara mengguyur ke tubuhnya.

Sikap tercelah itu terjadi di gudang Bulog dan viral di sosial media (sosmed) dalam bentuk video pendek.

 BACA JUGA:

Manajer Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya membenarkan video tersebut. Dia mencatat, kejadian terjadi di gudang Bulog Banjar Kemantren 2 Surabaya Utara pada Selasa, 19 Desember 2023.

Kejadian tersebut saat para buruh melakukan proses pengarungan kembali beras karena ada sejumlah karung yang mengalami sobek akibat handling beras impor dari kapal sampai ke gudang.

 BACA JUGA:

Dari proses itu, beras akan dilakukan pengolahan kembali di mesin Rice to Rice (RtR) milik Bulog.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
bumn Beras Bulog Bulog viral Beras
