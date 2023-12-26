Bulog Buka Suara soal Viral Oknum Buruh Mandi Beras

JAKARTA - Perum Bulog buka suara perihal tingkah seorang pria tanpa baju dan rekan-rekannya mempermainkan beras dengan cara mengguyur ke tubuhnya.

Sikap tercelah itu terjadi di gudang Bulog dan viral di sosial media (sosmed) dalam bentuk video pendek.

Manajer Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya membenarkan video tersebut. Dia mencatat, kejadian terjadi di gudang Bulog Banjar Kemantren 2 Surabaya Utara pada Selasa, 19 Desember 2023.

Kejadian tersebut saat para buruh melakukan proses pengarungan kembali beras karena ada sejumlah karung yang mengalami sobek akibat handling beras impor dari kapal sampai ke gudang.

Dari proses itu, beras akan dilakukan pengolahan kembali di mesin Rice to Rice (RtR) milik Bulog.