Penyaluran KUR Tembus Rp255,8 Triliun hingga 26 Desember 2023

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp255,8 triliun yang diberikan kepada 4,57 juta debitur hingga 26 Desember 2023.

Airlangga menilai penyaluran tersebut diikuti dengan tingkat rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) yang terjaga di level 2,03%. Angka itu dibawah rata-rata NPL gross nasional sebesar 2,42%.

“Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus memperluas akses pembiayaan formal bagi UMKM, program KUR bertransformasi menjadi pintu masuk UMKM dalam ekosistem keuangan formal,” kata Menko Airlangga dikutip, Jumat (29/12/2023).

Ia menilai kualitas penyaluran KUR turut meningkat, yang mana per 31 Agustus 2023, porsi debitur KUR baru meningkat menjadi 70 persen dari total debitur KUR tahun 2023. Kemudian sebanyak 53 persen debitur KUR di tahun 2023 merupakan debitur yang naik kelas pembiayaan atau yang disebut sebagai debitur graduasi.

“Kombinasi antara program KUR, Kredit Usaha Alsintan dan Kartu Tani dapat meringankan beban petani kita dalam memenuhi kebutuhan modal produksi pertanian, oleh karena itu semua pihak perlu mendukung dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.