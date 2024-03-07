Subsidi Bunga KUR Rp46 Triliun, Jokowi: Bisa Jadi 40 Waduk

JAKARTA - Anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2024 mencapai Rp46 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, bisa membangun sekira 40 waduk.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3/2024).

Jokowi menjelaskan, subsidi bunga KUR bisa menurunkan bunga pinjaman di perbankan, di mana kredit usaha mikro di angka 3% dan usaha kecil 6%.

“Pemerintah juga ikut, jangan keliru, untuk KUR. Itu subsidi pemerintah tahun ini Rp46 triliun agar bunganya bisa turun di angka 3% untuk usaha mikro, dan usaha kecil 6%,” ujar Jokowi.

“Jangan dipikir itu angka kecil, Rp 46 triliun itu angka gede sekali, itu kalau dibuat waduk, jadi 40 waduk,” sambung Jokowi.