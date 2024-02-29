BRI Bangun Kantor Baru di IKN, Jokowi: Mudahkan Transaksi UMKM

JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) melakukan groundbreaking untuk pembangunan gedung kantor baru di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (29/2/2024). BRI siap mendukung sektor UMKM terutama yang berada di wilayah penyangga Ibukota.

"Saya mengapresiasi BRI yang telah memberikan kemudahan bertransaksi khususnya bagi UMKM, semoga semangat itu bisa dibawa ke sini (Nusantara)." Ujar Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut," ujar Presiden Jokowi yang memimpin langsung groundbreaking tersebut di IKN.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, menyampaikan kehadiran bank BRI di IKN ini nantinya akan mendukung ekosistem lembaga keuangan di Ibukota baru ke depannya.

"Pembangunan BRI International Microfinance Center ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami, bersinergi membangun kota dunia untuk semua, agar nantinya seluruh masyarakat Nusantara dapat merasakan manfaat layanan perbankan yang inklusif dengan mudah," sambungnya.

Langkah ini, disebutkan Bambang, juga menunjukkan kesiapan otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran dalam mendukung pengembangan pembangunan Nusantara serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menekankan komitmen BRI dalam mendukung pembangunan Nusantara sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Pembangunan BRI International Microfinance Center di IKN merupakan wujud dedikasi khusus BRI untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.