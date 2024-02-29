Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi: Yang Antre Investasi di IKN Banyak

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:32 WIB
Jokowi: Yang Antre Investasi di IKN Banyak
Investor yang antre masuk IKN banyak (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah infrastruktur di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, 29 Februari 2024. Presiden menilai bahwa hal tersebut menunjukkan tingginya minat investasi di IKN.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya.

Menurut Presiden, optimisme investor meningkat pascapemilu. Presiden pun mengingatkan pentingnya pengaturan lahan dan ekosistem yang baik untuk memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan.

"Kalau yang mengantre ini ya diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu dan sekarang semuanya akan kita atur groundbreaking-nya tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ditetapkan," jelasnya.

