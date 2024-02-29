Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pindah Kantor ke IKN, Jokowi: Nunggu Airport dan Jalan Tol Jadi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |20:36 WIB
Pindah Kantor ke IKN, Jokowi: Nunggu Airport dan Jalan Tol Jadi
Jokowi bakal berkantor di IKN Nusantara (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkantor di IKN setelah infrastruktur pendukung transportasi di IKN selesai dibangun. Adapun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono disebutkan akan berkantor di IKN mulai pertengahan tahun 2024.

"Pak Basuki Juni, Juli. Saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini)," kata Jokowi dalam keterangannya.

Dikesempatan yang sama Presiden Jokowi meninjau langsung lapangan upacara berikut Istana Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, 29 Februari 2024.

Peninjauan dilakukan antara lain untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini tidak ada masalah berarti yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur tersebut di IKN. Tak hanya itu, Presiden juga memastikan bahwa acara tersebut sudah dirancang secara detail.

"Enggak ada masalah. Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini, kemudian acara juga sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari sudah hampir final," ujar Presiden.

