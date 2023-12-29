Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ada 12 Proyek Investasi IKN Senilai Rp52 Triliun, Berminat?

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |09:41 WIB
Ada 12 Proyek Investasi IKN Senilai Rp52 Triliun, Berminat?
BKPM tawarkan investasi IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Investasi menawarkan 12 proyek Peta Peluang Investasi (PPI) tahun 2023 untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Total nilai investasi dari 12 proyek yang ditawarkan adalah sebesar Rp52,17 triliun dengan 10 proyek di antaranya berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Investasi/BKPM Ikmal Lukman mengungkapkan bahwa tugas untuk mencapai target investasi di tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun sangat berat. Oleh karena itu, Ikmal menyebut proyek-proyek yang termasuk dalam PPI ini akan menjadi pipeline yang diharapkan membantu pencapaian target tersebut.

“Ada 12 proyek PPI telah siap diluncurkan dalam rangka mendukung pembangunan IKN. Kementerian Investasi selalu siap mendukung kesuksesan IKN dan kami berharap apa yang dibuat hari ini dapat membantu Otorita IKN dalam mempromosikan IKN,” kata Ikmal dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12/2023).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt). Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan menyatakan bahwa 12 proyek PPI ini telah diluncurkan melalui situs Potensi Investasi Regional (PIR), untuk ditawarkan kepada investor potensial.

Nurul juga mengungkapkan bahwa Kementerian Investasi/BKPM akan bekerja sama dengan daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memaksimalkan peluang investasi di daerah.

Selanjutnya akan disiapkan juga Panduan Penyiapan Peluang Proyek Investasi, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan peluang proyek investasi yang berkualitas.

Halaman:
1 2
