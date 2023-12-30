Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rupiah Diproyeksi Menguat di Rentang Rp15.350-Rp15.420 pada Awal Tahun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |14:52 WIB
Rupiah Diproyeksi Menguat di Rentang Rp15.350-Rp15.420 pada Awal Tahun
Rupiah diproyeksi menguat pada perdagangan awal tahun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah diproyeksi akan menguat namun tetap fluktuatif pada perdagangan awal tahun 2024. Nilai tukar rupiah pada awal tahun diprediksi bergerak di rentang Rp15.350 hingga Rp15.420 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, menguatnya rupiah didukung oleh sentimen internal Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan Presiden.

"Untuk tahun 2024, range untuk rupiah kemungkinan besar di Rp14.900 sampai Rp16.000. Bisa ke Rp14.900 kemungkinan besar terjadi di kuartal II atau pertengahan karena masih pemerintahan Jokowi akan terfokus ke infrastruktur," kata Ibrahim, Sabtu (30/12/2023).

Dalam penutupan pasar jelang tahun baru, mata uang rupiah ditutup menguat 18 poin ke level Rp15.399 dari level sebelumnya di Rp15.417.

Menurut Ibrahim, saat ini investor terutama sektor riil sedang wait and see dan menunggu siapa presiden yang bakal terpilih serta menunggu kebijakan apa yang akan dikeluarkan.

"Namun, jika Pilpres berjalan dua putaran maka investor akan mengambil sikap wait and see hingga Juni 2024. Oleh karena itu, pemilu tahun 2024, ekonomi Indonesia belum tentu lebih baik dari tahun 2023 karena adanya Pilpres," ujar Ibrahim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/278/3168067/rupiah-H5vQ_large.jpg
Rupiah Melemah dalam Sepekan Dipicu Aksi Demo dan Data Ekonomi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154585/rupiah-BY9d_large.png
Rupiah Menguat ke Rp16.218, Investor Cermati Tarif Dagang Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/622/3135566/rupiah-4CNi_large.jpeg
Apa Arti Gocap, Gopek, Goban, Ceban, Seceng dan Cetiao?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3128998/rupiah_melemah-1lkA_large.jpg
Rupiah Terus Melemah, Kini ke Level Rp16.846 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128933/rupiah-4D6p_large.jpg
Rupiah Terpuruk Nyaris Rp17.000, Begini Upaya Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/278/3110065/rupiah-yNL3_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Level Rp16.400 Usai Viral Rp8.170 per USD di Google
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement