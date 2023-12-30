Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Harga Jual Uang Koin Rp500 Emisi 2000

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |08:00 WIB
Ternyata Segini Harga Jual Uang Koin Rp500 Emisi 2000
Uang koin Rp500 (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini nilai jual uang koin Rp500 emisi 2000 menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Lantaran uang koin tersebut telah dicabut edarannya oleh Bank Indonesia (BI).

Walaupun tidak lagi dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang sah, tidak membuat masyarakat mengabaian uang koin ini. Faktanya, uang koin kuno ini dinilai langka sehingga banyak diburu, terutama oleh para kolektor.

Di toko online seperti Tokopedia banyak penjual yang menjajakan uang koin Rp500 tahun 2000. Harga uang koin Rp500 tahun 2000 ini dipatok Rp10.000 per koin.

Namun, di beberapa toko online lainnya seperti Shopee dan Bukalapak ditawarkan dengan harga yang lebih beragam. Per keping koinnya dapat dijual dengan harga mulai dari Rp2.000 sampai Rp500 ribu tergantung kondisi uang koin.

Nilai harga jual uang koin Rp500 tahun 2000 dinilai dari kelangkaan barang dan kondisi fisik uang tersebut. Jika uang koin tersebut memiliki kesalahan cetak atau potongan dalam pembuatannya, kolektor akan memiliki minat yang tinggi terhadap uang koin tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
