HOME FINANCE HOT ISSUE

APBN 2023 Terjaga, Sri Mulyani: Tantangannya Bagaimana Mengelola Cash Secara Optimal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |08:36 WIB
APBN 2023 Terjaga, Sri Mulyani: Tantangannya Bagaimana Mengelola Cash Secara Optimal
Sri Mulyani sebut APBN 2023 terjaga kuat dan sehat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tahun 2023 dapat terjaga kuat. Terutama terkait realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat.

Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya atas pengelolaan kas negara yang baik sampai dengan hari ini namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.

"Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengelola cash itu secara optimal, juga dari sisi kita untuk mengoptimalkan dari cashflow kita, itu terus perlu untuk ditingkatkan,” jelasnya dalam kegiatan tutup kas tahun 2023 di Gedung Jusuf Anwar Kemenkeu, dikutip Sabtu (30/12/2023).

Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, Menkeu menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.

