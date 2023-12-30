JAKARTA – Bekerja di luar negeri kerap menjadi pilihan calon pekerja. Pasalnya, gaji bekerja di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia.
Hal ini berkaitan dengan perbandingan nilai mata uang atau kurs. Misalnya, bekerja di Amerika nominal gajinya lebih besar lantaran adanya perbedaan kurs.
Dikutip dari laman Instagram @kemnaker, Sabtu (30/12/2023), Kemnaker memberikan 5 list siap untuk bekerja ke luar negeri dengan judul, “Ingat 5 Siap”.
Berikut lima hal yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke luar negeri untuk bekerja:
1. Siap Dokumen
Persiapkan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bekerja di luar negeri.
2. Siap Keterampilan
Keterampilan menjadi salah satu yang utama jika ingin bekerja, apalagi di luar negeri.