Mau Kerja di Luar Negeri? Siapkan 5 Hal Ini

Hal yang harus disiapkan sebelum bekerja di luar negeri (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Bekerja di luar negeri kerap menjadi pilihan calon pekerja. Pasalnya, gaji bekerja di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan perbandingan nilai mata uang atau kurs. Misalnya, bekerja di Amerika nominal gajinya lebih besar lantaran adanya perbedaan kurs.

Dikutip dari laman Instagram @kemnaker, Sabtu (30/12/2023), Kemnaker memberikan 5 list siap untuk bekerja ke luar negeri dengan judul, “Ingat 5 Siap”.

Berikut lima hal yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke luar negeri untuk bekerja:

1. Siap Dokumen

Persiapkan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bekerja di luar negeri.

2. Siap Keterampilan

Keterampilan menjadi salah satu yang utama jika ingin bekerja, apalagi di luar negeri.