Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mau Kerja di Luar Negeri? Siapkan 5 Hal Ini

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:01 WIB
Mau Kerja di Luar Negeri? Siapkan 5 Hal Ini
Hal yang harus disiapkan sebelum bekerja di luar negeri (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Bekerja di luar negeri kerap menjadi pilihan calon pekerja. Pasalnya, gaji bekerja di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan perbandingan nilai mata uang atau kurs. Misalnya, bekerja di Amerika nominal gajinya lebih besar lantaran adanya perbedaan kurs.

Dikutip dari laman Instagram @kemnaker, Sabtu (30/12/2023), Kemnaker memberikan 5 list siap untuk bekerja ke luar negeri dengan judul, “Ingat 5 Siap”.

Berikut lima hal yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke luar negeri untuk bekerja:

1. Siap Dokumen

Persiapkan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bekerja di luar negeri.

2. Siap Keterampilan

Keterampilan menjadi salah satu yang utama jika ingin bekerja, apalagi di luar negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169270/kerja-Vbnw_large.jpg
Ini Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Tak Ada Lagi Batas Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166947/said_iqbal-rEnf_large.jpg
Bos Buruh Merapat ke Istana, Tagih 6 Tuntutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163629/wamenaker-0d6C_large.jpg
Parah, Wamenaker Temukan Pekerja yang Magang 9 Tahun di Cikarang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement