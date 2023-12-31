Tutup Tahun 2023, Sri Mulyani Ziarah ke Makam Orangtua

Menteri Keuangan Sri Mulyani ziarah ke makam orang tua menutup 2023. (Foto: Instagram/@smindrawati)

JAKARTA - Ziarah makam orang tua menjadi aktivitas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menutup tahun 2023.

Berbalut kemeja hitam dan jeans, Sri Mulyani menabur bunga di pusara Prof Satmoko dan Prof Dr Retno Sriningsih Satmoko di Semarang, Jawa Tengah.

Ani, sapaan akrabnya, tampak tertunduk seraya memanjatkan doa sebagai wujud bakti untuk kedua orang tua.

“Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik dan melimpahkan karunia kasih sayang, ampunan dan lindungan-Nya kepada Almarhum Bapak dan Ibu,” katanya dalam unggahan di Instagram @smindrawati dikutip Minggu (31/12/2023).

Kegiatan ‘Nyekar’ menjadi rutinitas tahunan Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik itu, setidaknya saat pulang kampung ke Kota Atlas.

Kerja keras sang ayah dan ibunda menjadi ingatan tersendiri bagi Ani. Orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari peran penting keduanya.