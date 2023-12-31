Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tutup Tahun 2023, Sri Mulyani Ziarah ke Makam Orangtua

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |21:31 WIB
Tutup Tahun 2023, Sri Mulyani Ziarah ke Makam Orangtua
Menteri Keuangan Sri Mulyani ziarah ke makam orang tua menutup 2023. (Foto: Instagram/@smindrawati)
A
A
A

JAKARTA - Ziarah makam orang tua menjadi aktivitas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menutup tahun 2023.

Berbalut kemeja hitam dan jeans, Sri Mulyani menabur bunga di pusara Prof Satmoko dan Prof Dr Retno Sriningsih Satmoko di Semarang, Jawa Tengah.

 BACA JUGA:

Ani, sapaan akrabnya, tampak tertunduk seraya memanjatkan doa sebagai wujud bakti untuk kedua orang tua.

“Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik dan melimpahkan karunia kasih sayang, ampunan dan lindungan-Nya kepada Almarhum Bapak dan Ibu,” katanya dalam unggahan di Instagram @smindrawati dikutip Minggu (31/12/2023).

Kegiatan ‘Nyekar’ menjadi rutinitas tahunan Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik itu, setidaknya saat pulang kampung ke Kota Atlas.

 BACA JUGA:

Kerja keras sang ayah dan ibunda menjadi ingatan tersendiri bagi Ani. Orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari peran penting keduanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement