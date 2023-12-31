Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Daftar 6 Jalan Tol Terindah di Indonesia

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |14:01 WIB
Daftar 6 Jalan Tol Terindah di Indonesia
Daftar jalan tol dengan pemandangan indah. (Foto: MPI)
JAKARTA - Daftar jalan tol dengan pemandangan terindah di Indonesia.

Tak hanya tempat wisata, di Indonesia pemandangan indah juga dapat dilihat ketika berada di jalan tol.

Dikutip dari laman Instagram @kemenpupr, Jumat (29/12/2023) Indonesia memiliki banyak jalan tol dengan pemandangan yang indah.

Tol dengan pemandangan indah ini berada di pulau Jawa hingga pulau Sumatera.

Berikut 6 daftar tol dengan pemandangan yang indah:

1. Tol Cisumdawu

Tol pertama yang memiliki pemandangan indah adalah Tol Cisumdawu yang berada di Jawa Barat dengan total panjang 61,6 km.

Tol ini menyuguhkan pemandangan gunung dan lembah hijau, seperti Gunung Tampomas dan Gunung Manglayang.

Tol Cisumdawu memiliki ikon berupa terowongan kembar sepanjang 472 m yang menjadi terowongan dalam tol pertama sekaligus terpanjang di Indonesia.

2. Tol Bocimi

Selanjutnya ada Tol Bocimi yang menghubungkan kota Bogor, Ciawi, dan Sukabumi. Tol dengan panjang 54 km ini memiliki panorama Gunung Salak dan Gunung Pangrango yang memukau.

Halaman:
1 2
