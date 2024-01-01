Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani: Kita Mulai 2024 dengan Lebih Semangat

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |11:51 WIB
Sri Mulyani: Kita Mulai 2024 dengan Lebih Semangat
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 mencatatkan cerita yang cukup baik. APBN mampu menjaga perekonomian di tengah situasi yang berguncang. Bahkan APBN mampu melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai tekanan.

“APBN #UangKita sendiri sepanjang tahun 2023 mencatatkan cerita perjalanan yang cukup baik, meski penuh tantangan. Di tengah situasi global yang berguncang, APBN terus menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai tekanan,” tulisnya dalam akun Instagram @smindrawati, (1/01/2024).

Menurutnya, berkat kerja keras APBN selama ini, Indonesia tetap mampu melanjutkan cita-citanya untuk terus maju. Meskipun demikian, semuanya tak luput dari dukungan seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Tak lupa, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga APBN dapat bekerja dan dikelola secara baik.

“Terima kasih BACA JUGA:

Proyeksi Ekonomi di Tahun Politik, Pemilu 2024 Agak Berbedakepada Anda semua yang terus memberikan dukungan dan masukan sehingga APBN dapat bekerja dan dikelola secara baik,” ungkapnya.

Dalam unggahannya, Sri Mulyani memberikan sebuah nasihat bahwa tantangan terus mengiringi namun api semangat dalam diri tidak boleh mati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement