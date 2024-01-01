Sri Mulyani: Kita Mulai 2024 dengan Lebih Semangat

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 mencatatkan cerita yang cukup baik. APBN mampu menjaga perekonomian di tengah situasi yang berguncang. Bahkan APBN mampu melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai tekanan.

“APBN #UangKita sendiri sepanjang tahun 2023 mencatatkan cerita perjalanan yang cukup baik, meski penuh tantangan. Di tengah situasi global yang berguncang, APBN terus menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai tekanan,” tulisnya dalam akun Instagram @smindrawati, (1/01/2024).

Menurutnya, berkat kerja keras APBN selama ini, Indonesia tetap mampu melanjutkan cita-citanya untuk terus maju. Meskipun demikian, semuanya tak luput dari dukungan seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Tak lupa, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga APBN dapat bekerja dan dikelola secara baik.

“Terima kasih BACA JUGA:

Proyeksi Ekonomi di Tahun Politik, Pemilu 2024 Agak Berbedakepada Anda semua yang terus memberikan dukungan dan masukan sehingga APBN dapat bekerja dan dikelola secara baik,” ungkapnya.

Dalam unggahannya, Sri Mulyani memberikan sebuah nasihat bahwa tantangan terus mengiringi namun api semangat dalam diri tidak boleh mati.