HOME FINANCE HOT ISSUE

Puncak Arus Balik Libur Nataru di 20 Bandara 2-4 Januari 2024

Arfiah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |22:11 WIB
Puncak Arus Balik Libur Nataru di 20 Bandara 2-4 Januari 2024
Penumpang Pesawat di Bandara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) memprediksi puncak arus balik penumpang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 melalui di 20 bandara yang dikelola oleh pihaknya bakal terjadi pada 2-4 Januari 2024.

Direktur Operasi AP II Agus Haryadi menyampaikan puncak arus balik libur natal dan tahun baru ini diproyeksikan sebanyak 245.000 orang penumpang.

"Pada arus balik mulai 1-4 Januari 2024, sebanyak 20 bandara AP II diproyeksikan melayani penumpang pesawat sebanyak 935.000 orang. Adapun puncak arus balik diperkirakan pada 2 Januari 2024 dengan penumpang sebanyak 245.000 orang," katanya dikutip Antara, Senin (1/1/2024).

Ia menyebutkan, khusus untuk di Bandara Soekarno-Hatta,Tangerang, Banten yang merupakan bandara terbesar di Indonesia, jumlah penumpang pada arus balik pada tahun ini diperkirakan sekitar 615.000 orang.

"Saat puncak arus balik pada 2 Januari 2024, penumpang diperkirakan mencapai 165.000 orang," katanya lagi.

Halaman:
1 2
