HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menguat Tipis ke 7.276 pada Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |12:24 WIB
IHSG Menguat Tipis ke 7.276 pada Sesi I
IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menghijau pada sesi pertama. Indeks ditutup naik 0,05% atau 3,76 poin kel level 7.276.

Siang ini, Selasa (2/1/2023), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,89 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,59 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 528.335 kali. Adapun, sebanyak 302 saham harganya naik, 253 saham harganya turun dan 203 saham lain harganya stagnan.

Sektor transportasi memimpin kenaikan dengan menguat sebesar 2,89%, sektor bahan baku naik 1,21%, sektor siklikal naik 1,03%, sektor energi naik 0,48%, sektor industri naik 0,33% dan sektor infrastruktur naik 0,13%. Sementara itu, sektor teknologi kesehatan turun 1,26%, sektor teknologi turun 1,01%, sektor properti turun 0,82%, sektor keuangan turun 0,64% dan sektor properti turun 0,82%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,12% ke level 971, indeks JII naik 0,70% ke level 539. Sedangkan, indeks MNC36 naik 0,26% ke level 363 dan indeks IDX30 turun 0,21% ke level 493.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) naik 26,88% ke Rp118, PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) naik 16,42% ke Rp78, dan PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) naik 14,55% ke Rp252.

