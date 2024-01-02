Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketika Sri Mulyani Pamer Ekonomi Indonesia 2023

Ketika Sri Mulyani Pamer Ekonomi Indonesia 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal ekonomi Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sepanjang 2023, Asean menjadi kawasan yang memiliki stabilitas ekonomi yang cukup resilien di tengah fragmentasi ekonomi global.

“Kawasan ASEAN ini masih menjadi kawasan yang resilien dari sisi ekonomi, dan bahkan mendapatkan sedikit positive impact dari adanya persaingan geopolitik. Sehingga ASEAN menjadi epicentrum of growth sesuai keketuaan Indonesia masih bisa kredibel merefleksikan situasi itu,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta dikutip Antara, Selasa (2/1/2024).

Selain ASEAN, Sri Mulyani menjelaskan bahwa AS juga menunjukkan kinerja perekonomian yang resilien di penghujung tahun 2023. Di tengah suku bunga acuan bank sentral AS (Fed Fund Rate/FFR) yang cukup tinggi di level 5,25%-5,50%, AS mencatatkan pertumbuhan ekonomi di angka 2,9%.

Pelemahan pertumbuhan ekonomi terjadi di Eropa yang mencatat pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,6%. Hal yang sama juga terjadi pada China yang mengalami pelemahan ekonomi tercatat sebesar 4,9%.

Hal itu dikarenakan China tengah dihadapkan pada penurunan di sektor properti dan permintaan domestik yang melemah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173464//purbaya-gD17_large.jpg
Purbaya Ungkap Harga Asli BBM Pertalite, Bukan Rp10.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168020//menkeu_sri_mulyani-KFV6_large.jpeg
3 Fakta Sri Mulyani yang Tetap Komit Jalankan Tugas saat Rumahnya Dijarah Massa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168000//menkeu_sri_mulyani-n17B_large.jpeg
Sri Mulyani: Penduduk Pulau Jawa Akan Dapat Rp5,1 Juta-Papua Rp12,5 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164250//menkeu_sri_mulyani-e3hD_large.png
Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara? Ini Pernyataan Aslinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163952//menkeu_sri_mulyani-zlJ0_large.jpg
Viral Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, Ini Penjelasan Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163491//menkeu_sri_mulyani_dan_suami-quYz_large.png
Momen Romantis Sri Mulyani dan Suami, Beri Tanda Love di Tengah Penurunan Bendera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement