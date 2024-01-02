Pendapatan Negara Lampaui Target, Sri Mulyani: Capaian yang Luar Biasa Baik

Pendapatan negara di 2023 capaian yang luar biasa (Foto: Instagram)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi pendapatan negara selama 2023 merupakan capaian yang luar biasa baik. Realisasi sementara 2023 untuk pendapatan negara tercatat Rp2.774,3 triliun atau 112,6% dari target APBN yang sebesar Rp2.463 triliun.

"Overall penerimaan pendapatan negara kita (2023) di Rp2.774,3 triliun itu 112,6% dari APBN awal. Waktu kita revisi targetnya dinaikkan di Perpres 75/2023 yaitu Rp2.637,2 triliun APBN realisasi sementara tetap di atas itu," kata Sri dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Sedangkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perpres 75 Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.637,2 triliun, pendapatan negara telah mencapai 105,2%.

Menurut Menkeu, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan hasil yang luar biasa baik.

"Ini adalah satu capaian dari sisi pendapatan negara yang luar biasa baik, dan ini adalah hasil kerja keras bersama. Karena ini dihadapkan pada komoditas yang jatuh dan ekonomi dunia yang melemah," ujarnya.