HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringatan Jokowi! Jangan Sampai Pupuk Subsidi Dijual ke Bukan Petani

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |13:04 WIB
Peringatan Jokowi! Jangan Sampai Pupuk Subsidi Dijual ke Bukan Petani
Jokowi Peringatkan Supaya Pupuk Subsidi Jangan Dijual ke Bukan Petani. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan supaya pupuk subsidi jangan sampai dijual kepada pihak yang bukan petani. Pasalnya, bisa mengakibatkan permainan harga yang pada akhirnya merugikan petani.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menanggapi informasi mengenai petani yang mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.

“Itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani,” kata dia, Rabu (3/1/2023).

Presiden Jokowi mengatakan pengawasan harus menyeluruh dari mulai distributor hingga pengecer untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran ke petani yang berhak menerima.

Saat bertemu dengan petani, Jokowi mengaku kerap menerima keluhan terkait masalah pupuk. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pupuk untuk menjaga produktivitas petani.

Presiden Jokowi mengatakan BUMN PT Pupuk Indonesia akan menyediakan 1,7 juta ton pupuk untuk persiapan masa panen awal tahun ini. Petani juga akan lebih mudah memperoleh pupuk subsidi karena cukup hanya dengan menyertakan kartu tanda penduduk (KTP).

“Kemarin saya sudah sampaikan pembelian pupuk tak mesti pakai kartu tani bisa pakai KTP,” kata dia.

Halaman:
1 2
