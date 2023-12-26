Ganjar Pranowo Komitmen Tambah Kuota Pupuk Subsidi

SUKOHARJO - Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo menegaskan penambahan pupuk bersubsidi menjadi prioritas pemerintahan ke depan. Sebab sampai saat ini, banyak petani kesulitan mendapat pupuk bersubsidi karena kuotanya dikurangi.

"Maka jalan satu-satunya, kuota pupuk bersubsidi memang harus ditambah. Tidak hanya mengandalkan impor pupuk, tapi kita juga harus menambah pabrik pembuatan pupuk dalam negeri," kata Ganjar di hadapan para petani Sukoharjo di Balai Tani Desa Karangwuni Kecamatan Polokarto Sukoharjo, Selasa (26/12/2023).

Dalam acara itu, para petani berharap Ganjar menambah kuota pupuk bersubsidi karena saat ini urusan pupuk sangat dibutuhkan petani.

"Tolong pak, kuota pupuk bersubsidi ditambah. Kami sangat kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam tiba," ucap Sunarno (45) salah satu petani Sukoharjo.

Ia mengatakan, sulitnya pupuk bersubsidi disebabkan banyak penyaluran yang tidak tepat sasaran. Tak sedikit petani dengan luas lahan lebih dari dua hektare, tapi membeli pupuk bersubsidi.

"Ini yang membuat petani kecil seperti kami semakin menderita pak. Tolong pak kami dibantu," imbuhnya.