HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada HET Pupuk Subsidi, Petani Bisa Tebus di Kios Resmi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |16:04 WIB
Ada HET Pupuk Subsidi, Petani Bisa Tebus di Kios Resmi
HET Pupuk Subsidi. (Foto: Pupuk Indonesia)
A
A
A

 

JAKARTA - Holding BUMN bidang produksi pupuk dan bahan kimia PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan bahwa pupuk subsidi hanya bisa ditebus di kios resmi.

Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga wajib diberlakukan pada seluruh mitra kios pupuk lengkap (KPL) yang berjumlah lebih dari 25.000 di Indonesia.

 BACA JUGA:

Ini merupakan tanggapan perseroan atas laporan petani di Kabupaten Brebes mengenai penjualan pupuk bersubsidi yang diduga dilakukan oleh pengecer tidak resmi.

“Berdasarkan aturan yang berlaku, pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus di kios resmi jaringan Pupuk Indonesia. HET ditetapkan oleh Pemerintah bagi petani yang melakukan penebusan secara tunai dalam kemasan tertentu dan langsung di kios, bukan diantar ke lokasi petani bahkan perorangan,” kata SVP PSO Wilayah Barat Pupuk Indonesia, Fickry Martawisuda, Minggu, 24 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Fickry memastikan bahwa distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan Pupuk Indonesia sudah berjalan baik. Pasalnya, distribusi mulai dari gudang lini sampai kios sudah terdigitalisasi.

Halaman:
1 2
