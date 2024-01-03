8 Aplikasi Pinjol Tanpa Verifikasi Wajah

JAKARTA - 8 Aplikasi Pinjol Tanpa Verifikasi Wajah. Kini banyak pengguna yang lebih memilih aplikasi pinjol tanpa verifikasi karena dianggap lebih memudahkan proses pinjaman.

Namun, kemudahan pencairan pinjaman tanpa perlu melakukan verifikasi justru malah mengkhawatirkan. Tidak semua aplikasi tanpa melakukan verifikasi legal, maka dari itu pengguna perlu memahami risiko yang ada dan cara melindungi diri dari penipuan.

Dirangkum Okezone, Rabu (3/1/2024), berikut 8 aplikasi tanpa verifikasi wajah agar terhindar dari pinjol ilegal.

1. Kredit Pintar

Kredit Pintar adalah aplikasi pinjaman online yang dikembangkan oleh PT Kredit Pintar Indonesia dan berdiri pada 21 September 2017.

Layanan hanya bermodal ktp tanpa verifikasi wajah ini masuk ke dalam anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan sudah mendapat izin dari OJK dengan nomor surat KEP -83/D.05/2019 sehingga terbukti aman dan legal.

2. Akulaku

Akulaku merupakan perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan layanan pinjaman, pembayaran, dan investasi melalui aplikasi online. Akulaku sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dipastikan aman dan terpercaya.

Selain itu, Aplikasi ini juga menawarkan dua jenis pinjaman uang tunai, yakni KTA Asetku dan Dana Cicil. KTA Asetku lebih cepat dalam pencairan dana, sedangkan Cicil lebih mengutamakan jumlah pinjaman dengan nominal yang lebih besar.