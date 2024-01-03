Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Uang yang Sobek Masih Bisa Dipakai?

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |19:01 WIB
Apakah Uang yang Sobek Masih Bisa Dipakai?
Apakah uang yang robek masih bisa dipakai (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Apakah uang yang sobek masih bisa dipakai? Uang adalah sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum di mana dapat dikatakan sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya, termasuk juga untuk pembayaran utang.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran.

Lantas apakah uang yang sobek masih bisa dipakai?

Dikutip Okezone pada, Rabu (3/1/2024) Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim menjelaskan, bahwa uang yang sobek termasuk dalam kategori uang rusak.

Menurutnya, uang yang rusak tidak dianjurkan untuk diedarkan lagi kepada masyarakat untuk kepentingan berbagai transaksi, akan tetapi uang sobek tersebut dapat ditukarkan ke Bank Indonesia (BI).

"Terhadap uang rusak termasuk yang sudah sobek seperti itu, dianjurkan untuk ditukarkan ke BI dan tidak mengedarkan lagi ke masyarakat," ucap Marlison, Jakarta 26 Agustus 2023.

Sehingga jika seseorang memiliki uang yang rusak atau sobek, baiknya jangan didiamkan begitu saja, apalagi hingga dibuang. Alasannya karena uang tersebut masih bisa menjadi alat tukar jika dilakukan penanganan yang tepat. Ia juga mengatakan, uang yang ditukar nantinya akan diganti sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/278/3168067/rupiah-H5vQ_large.jpg
Rupiah Melemah dalam Sepekan Dipicu Aksi Demo dan Data Ekonomi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154585/rupiah-BY9d_large.png
Rupiah Menguat ke Rp16.218, Investor Cermati Tarif Dagang Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/622/3135566/rupiah-4CNi_large.jpeg
Apa Arti Gocap, Gopek, Goban, Ceban, Seceng dan Cetiao?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3128998/rupiah_melemah-1lkA_large.jpg
Rupiah Terus Melemah, Kini ke Level Rp16.846 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128933/rupiah-4D6p_large.jpg
Rupiah Terpuruk Nyaris Rp17.000, Begini Upaya Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/278/3110065/rupiah-yNL3_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Level Rp16.400 Usai Viral Rp8.170 per USD di Google
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement