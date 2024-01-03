Hormati Rizal Ramli, Luhut: Beda Sana Sini Tak Perlu Musuhan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku menghormati sosok mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, kendati keduanya sering berbeda pendapat.

"Kalau berbeda ya berbeda tapi saya berusaha untuk menghormati Rizal. Dalam banyak hal ada di sana sini beda tapi saya kira itu hidup," kata Luhut saat ditemui di rumah duka Rizal Ramli, Jakarta Selatan dikutip Antara pada Rabu (3/1/2024).

Dia berpesan untuk menjaga kerukunan dalam menjalani hidup meskipun banyak perbedaan antara satu sama lain.

"Kita hidup di sini semua, ya biar guyub juga. Jadi ada beda sana sini ga perlu musuhan," ujar Luhut.

Di mata Luhut, Rizal Ramli merupakan sosok teman baik dan memiliki banyak pengalaman berkesan dengan mendiang Rizal selama masih hidup. Dia juga mengaku berhubungan baik dengan istri dan anak Rizal.