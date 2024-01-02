Profil Rizal Ramli, Mantan Menko Maritim yang Tutup Usia

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tutup usia hari ini. Rizal Ramli meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Selasa (2/1/2024) malam.

Selain pernah menjabat sebagai Menko Maritim, dirinya juga pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Mengutip data dari Kemenko Perekonomian, Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 10 Desember 1954. Dia adalah seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia.

Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya.

Karena ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Rizal pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.